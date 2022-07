Mascarello: "Arrivare al Milan è un grande motivo di orgoglio. Contenta per l'accoglienza delle compagne"

MilanNews.it

Il nuovo acquisto del Milan Femminile Marta Mascarello è stata intervistata questa mattina sul QS e ha parlato del suo passaggio in rossonero e dei suoi primi giorni con il gruppo di Ganz. Queste le parole della centrocampista classe '98 sul passaggio dalla Fiorentina al Diavolo: "Contentissima dell'accoglienza ricevuta: molte colleghe le conosco grazie alla Nazionale o per altre esperienze, mentre quelle che non conoscevo mi hanno subito fatto sentire a casa. Il primo impatto è positivo, ovviamente arrivare in un club come il Milan è un grande motivo di orgoglio e spero di poter dare il mio contributo per poter raggiungere gli obiettivi del team. Fiorentina? Il dispiacere di salutare la mia ex realtà è stato compensato è stato compensato dall'entusiasmo di iniziare un'esperienza nuova in cui dare il 100%".