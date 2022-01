Milan Femminile, altra prestazione super: quattro gol allla Samp. Guagni, tre assist

Dopo il successo per 6-0 contro l'Hellas Verona, il Milan Femminile chiude il match contro la Sampdoria per quattro reti a zero. Una partita dominata dal primo all'ultimo minuto, con le rossonere che si confermano in uno stato di grazia. A segno: Thomas (2), Bergamaschi e Piemonte. Tre assist di Guagni, sempre più decisiva nelle occasioni delle rossonere