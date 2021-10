Milan Femminile, Arnadottir: "Importante vincere dopo una sconfitta. Roma? Vogliamo la rivincita"

Guðný Árnadóttir, calciatrice del Milan Femminile, si è così espressa a MilanTV in vista della sfida contro la Roma: "È sempre importante tornare subito a vincere dopo una sconfitta. È stato bello, in una gara tosta, siamo state in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, ma questo ci ha unite di più. Siamo state brave a far fronte alla situazione che si era creata. È stato importante tornare a vincere".

Sul ritorno a Napoli: "Tornare a Napoli è stato speciale, un po' come tornare a casa... La follia napoletana, la musica, i fuochi d'artificio: è stato davvero piacevole. L'esperienza a Napoli mi ha aiutato molto. Mi sono adattata subito, nonostante Napoli e Milano siano diverse. Ho iniziato a conoscere la lingua e la Serie A Femminile e Napoli mi ha preparato bene".

Sul gruppo: "Siamo un bel gruppo, l'età con conta, ma possiamo imparare molto dalle più esperte come Agard e Fusetti".

Sulla gara contro la Roma: "Mi aspetto una bella gara. La Roma è una bella squadra, ma lo siamo anche noi, quindi sarà difficile. È una partita importante, ci alleneremo bene e speriamo di ottenere un risultato positivo. Dobbiamo giocare da squadra, perché vogliamo vincere ogni gara e io voglio aiutare il team a farlo".

Sulla finale persa: "Non ero in campo, ma penso che dopo una sconfittà così in una gara così importante cerchi sempre la rivincita per cercare di dimostrare di essere più forte".