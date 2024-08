Milan Femminile, come arrivano le rossonere al calcio d'inizio della nuova stagione

Il Milan di Bakker si prepara all’imminente calcio d’inizio della stagione 2024-2025 di Serie A Femminile. Nella prima giornata, le rossonere saranno impegnate nella trasferta contro il Como, mentre la prima sfida casalinga vedrà la Fiorentina sabato 14 Settembre. Il derby contro l’Inter, invece, è in programma per la terza giornata.

Il precampionato di coach Bakker, arrivata questa estate dall’Ajax, si è caratterizzato da sfide stimolanti e ricche di emozione sia a livello nazionale che internazionale. Tra tutte, la gara contro il Newcastle per la Sela Cup, persa ai calci di rigore dopo una buona prestazione da parte delle rossonere, le quali dopo essere passate in svantaggio al 13’ con la rete di Boddy, riescono a rialzarsi subito dopo, agganciando prima le avversarie e poi passando in vantaggio al 24’ con il gol di Cernoia. Nel finale di gara, però, le padrone di casa riescono a chiudere i tempi regolamentari sul risultato di 2-2 e a portare la vittoria a casa ai calci di rigore.

Superata la Sela Cup, qualche giorno prima del test di lusso all'Estadi Johan Cruyff, il Milan ha avuto modo di misurarsi con il Nizza nell’amichevole a porte chiuse al Puma House of Football. Una vittoria convincente e un bel successo per la squadra di Bakker che si è imposta per 3-1 sulle avversarie, grazie alla doppietta di Oona Seveniu e alla rete finale di Mesjasz.

Un’altra sfida degna di menzione è quella contro il Barcellona per il Trofeo Gamper. Molto più di una semplice amichevole estiva, una gara nata principalmente con l’intento di festeggiare il 125 anniversario di entrambi i club e alla sua quarta edizione. Un test importante - nonostante il risultato a sfavore per le rossonere - e un’occasione per mettersi alla prova sul palcoscenico internazionale e contro le attuali campionesse d’Europa.