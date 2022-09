Milan femminile, domani contro il Parma la quarta giornata di campionato

MilanNews.it

Il calcio femminile per club non è fermo, anzi. Domani il Milan di Maurizio Ganz sarà impegnato a Parma alle 14.30 per la quarta giornata di campionato. Dopo le sconfitte nei primi due turni contro Fiorentina e Roma, le rossonere hanno rialzato la testa battendo il Sassuolo e vogliono dare seguito ai tre punti conquistati settimana scorsa. La partita sarà visibile su TimVision e potrà essere seguita sul sito di MilanNews.it tramite la consueta live testuale.