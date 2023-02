Milan femminile, domani il ritorno della sfida di Coppa Italia con la Fiorentina

Fonte: acmilan.com

Anche in Coppa Italia, l'impegno più vicino da affrontare. Le rossonere, mercoledì 8 febbraio alle 12.30, ospiteranno al PUMA House of Football la Fiorentina nel ritorno dei Quarti. Si ripartirà dal vantaggio di 1-0 firmato da Piemonte, sempre più leader in attacco del gruppo, con l'opportunità di accedere all'anticamera della Finale di una competizione importante. Dopo lo scatto, l'inciampo e il recupero adesso al Milan ha necessario bisogno dell'allungo.