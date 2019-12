Milan Femminile, Ganz: "Lotteremo per lo Scudetto fino alla fine"

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di Milan TV dell'andamento delle sue ragazze in stagione: "Stiamo facendo un grande lavoro. Le ragazze seguono, sono delle guerriere e danno veramente tutto. Sono convinto che già dall'11 gennaio ricominceremo a dare battaglia. La nostra squadra è fatta di giocatrici interessanti, perchè è stata costruita per giocare a calcio. Abbiamo riscoperto con la Juve e contro anche altre squadre che sappiamo soffrire e andare anche sulle seconde palle. Lotteremo per lo Scudetto fino alla fine. Siamo ad 8 punti dalla Juve, avendo però una partita in meno. Le ragazze hanno grande voglia di dimostrare. Non dimentichiamo che non c'è solo lo Scudetto, ma anche entrare in Champions League e poi c'è la Coppa Italia".