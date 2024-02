Milan Femminile in campo alle 15 contro la Fiorentina: la formazione

Il Milan femminile sarà in campo tra pochi minuti al Puma House of Football per affrontare la Fiorentina. Non una grande stagione fino a questo momento per le rossonere che occupano la terzultima posizione e cercheranno di rientrare nel gruppo di squadre che si giocheranno la poule Scudetto. Le Viola invece occupano la terza posizione e hanno ben 18 punti in più del Milan. Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1) Giuliani; Bergamaschi, Swaby, Piga, Guagni; Mascarello, Grimshaw; Dubcova, Nadim, Laurent; Staskova. A disp. Cernoia, Fusetti, Rubio Avila, Vigilucci, Ijeh, Soffia, Marinelli, Copetti, Dompig. All. Corti

FIORENTINA (4-3-3): Baldi; Tortelli, Agard, Erzen, Faerge; Severini, Catena, Johannsdottir; Boquete, Hammarlund, Janogy. A disp. Schroffenegger, Spinelli, Cinotti, Longo, Toniolo, Santini, Mijatovic, Tucceri, Russo. All. De La Fuente