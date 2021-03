Milan Femminile, la quiete prima della tempesta: è tutto pronto per il derby

Dopo l’anticipo di Serie A Femminile, con il Sassuolo che ha travolto la Florentia per 1-5, la classifica provvisoria vede al primo posto la Juventus con 48 punti, l'AC Milan a quota 42 e il Sassuolo terzo con 40 punti. Quella di domani sarà una partita cruciale non solo perché è il Derby, ma anche perché una vittoria permetterebbe alle rossonere di allungare sul Sassuolo e di iniziare a blindare il secondo posto in classifica.

Mancano ormai 6 gare al termine del Campionato. Se dovessimo fare un bilancio della stagione in corso, non potremmo che essere felici e soddisfatti dell’operato del tecnico rossonero. Su un totale di 16 partite giocate, il Milan ha intascato ben 14 vittorie e solo 2 sconfitte. 36 sono i gol segnati. Al primo posto della classifica marcatori della squadra di Ganz troviamo proprio lei, il capitano: Valentina Giacinti. Oltre ad aver totalizzato 13 gol, la numero 9 ha segnato ben 4 doppiette personali, rispettivamente contro Pink Bari, Napoli, Florentia San Gimignano e di nuovo Pink durante la gara di ritorno. Al secondo posto troviamo Natasha Dowie, attualmente a quota 9 reti.

Se le statistiche riguardante l’attacco rossonere parlano chiaro (2.3 media gol a partita), anche il reparto difensivo non è stato da meno. Nella stagione 2020-2021 il Milan ha collezionato 8 clean sheet e ha subìto 11 reti, piazzandosi al secondo posto come miglior difesa. Tra le protagoniste del muro rossonero troviamo Laura Fusetti, intervenuta qualche giorno fa ai microfoni dell’AC Milan. La calciatrice, classe 1990 e difensore centrale, è parte integrante del progetto fin dalle origini della fondazione del club. Non solo una sicurezza nel suo reparto ma anche un ottimo supporto alla squadra in fase offensiva. Sono infatti ben 2 gli assist collezionati dalla numero 6, rispettivamente contro il San Marino e il Napoli.

In generale, la cosa che accomuna l’intera squadra di Ganz è la mentalità vincente e il desiderio di guadagnare un pass di accesso per la prossima Champions League. “con quella voglia di spaccare tutto; con quella voglia di lottare su ogni pallone, per i nostri colori, per il nostro orgoglio, per raggiungere quello che abbiamo nel cuore e nella testa” . Questa è la caption dell’ultimo post pubblicato da Valentina Giacinti sui social. Un inno ai colori rossoneri e il riassunto della vera essenza di questa squadra che punta a centrare ogni singolo obiettivo.