Milan femminile, le operazioni in entrata e in uscita della squadra di Ganz

In avvicinamento all'inizio della stagione del Milan Femminile si possono evidenziare le operazioni in entrata e in uscita della squadra di Ganz. Questi gli acquisti e le cessioni operate da Spina.

Acquisti: Gudny Arnadottir (Napoli), Sara Thrige Andersen (Fortuna Hjorring), Giorgia Miotto (Empoli), Nina Stapelfeldt (ASJ Soyaux), Lindsey Thomas (Roma), Merle Luise Kirschstein (Turbine Postdam), Laura Giuliani (Juventus), Greta Adami (Fiorentina), Laia Codina (Barcellona), Noemi Fedele (Fiorentina)

Cessioni: Caroline Rask (PSV Eindhoven), Natasha Dowie (Reading), Deborah Salvatori Rinaldi (Pomigliano), Francesca Vitale (svincolata), Alessia Piazza (svincolata), Dominika Conc (svincolata), Julia Simic (ritiro), Sara Tamborini (Empoli), Giorgia Spinelli (Sampdoria)