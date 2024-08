Milan Femminile, le rossonere cadono ai rigori contro il Newcastle

Il nuovo Milan di Suzanne Bakker scende in campo per l’amichevole della Sela Cup contro il Newcastle al St. James' Park dopo il poker contro il Genoa della scorsa settimana. Un test importante prima del calcio d’inizio della stagione 2024-2025 di Serie A Femminile e della gara di lusso contro il Barcellona per il Trofeo Gamper all’Estadi Johan Cruyff il prossimo 23 Agosto.

IL MATCH

Dopo una prima fase di studio da parte di entrambe le squadre, con le rossonere che provano ad affacciarsi nell’area avversaria in diverse occasioni, sono di fatto le padrone di casa a passare in vantaggio al 14’ con il tiro ben angolato di Boddy. Nei minuti successivi la squadra di Langley si mostra sicura di sé e molto più fiduciosa, complice di fatto la rete dell’1-0. Ciononostante, il Milan accusa il colpo e si rialza prontamente, agguantando prima il pari al 19’, con il passaggio preciso di Sorelli per Marinelli che mette in area e manda Karczewska in rete e poi con il raddoppio al 23’, grazie all’assist di Ijeh per Cernoia che non sbaglia sotto rete e guadagna il 2-1 rossonero. Verso la fine della prima frazione di gioco, al 40’, il Newcastle prova a rendersi pericoloso con una deviazione di testa della numero 19 e con il pronto salvataggio di Arrigoni sulla linea per la difesa del vantaggio rossonero.

Nella ripresa, nonostante i ritmi nettamenti più bassi rispetto al primo tempo, il Milan di Bakker prova a sfruttare l’occasione al 57’, con la verticalizzazione precisa di Marinelli per Dompig che va al tiro ma viene chiusa sul finale da Cataldo. La gara si accende all’80’, con un’azione rossonera simile a quella del pareggio, con Marinelli che crossa in area per Karczewska, ma questa volta trova l’intervento decisivo di Hawkins. Verso la fine del match, però, il Newcastle riesce ad agganciare il Milan, grazie al recupero palla delle bianconere e allo scatto e la conclusione di Andrews che trova la rete del 2-2. Con questo risultato, le sorti della gara vengono rimandate ai calci di rigori, con le padrone di casa che si aggiudicano infine la Sela Cup, grazie alla serie di rigori messi a segno e complice anche la parata di Hawkins sul tiro di Mascarello e la traversa colpita da Ijeh.