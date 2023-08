Milan femminile, rossonere sconfitte in finale alla The Women's Cup

La Finale della The Women's Cup di Madrid si chiude con una sconfitta per le rossonere, che giocano alla pari con l'Atlético Madrid ma capitolano nel recupero per un gol di Santos. La prestazione, al di là del risultato, resta più che positiva e lascia ottime indicazioni per il futuro. Al Centro Sportivo Wanda Alcalá de Henares la formazione di Mister Ganz ha avuto le occasioni per sbloccare la parità e vincerla, specialmente con un destro di Marinelli al 21' della ripresa.

L'equilibrio in campo ha regnato oltre i 90', ma la rete di Santos al 92' è stata una doccia fredda per la nostra squadra, che avrebbe probabilmente meritato di più nell'economia della sfida. Ora l'attenzione delle rossonere si sposta sull'Amos Cup, torneo francese che si disputerà da domani, lunedì 28 agosto alle 18.00, a Tolosa. In Semifinale le rossonere incontreranno di nuovo l'Atlético Madrid, mentre dall'altra parte del tabellone ci saranno Liverpool e Paris Saint-Germain.