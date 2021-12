Milan Femminile, Thomas: "Testa e corpo carichi per il derby, sappiamo cosa fare sul campo"

Lindsey Thomas, attaccante del Milan Femminile, si è così espressa a MilanTV in vista del prossimo derby contro l'Inter: "Sappiamo che è una partita fondamentale per il proseguimento della stagione. Testa carica e corpo carico: arriveremo al 100% per questa partita importantissima. Sarà il primo derby per me e avrò sensazioni diverse, però ci prepareremo bene. Sicuramente sul campo andremo al 200%".

Sulla Serie A: "Il campionato si sta alzando di livello, mi aspetto una partita difficilissima. Collettivamente non siamo lontani dai nostri obiettivi. Ora abbiamo due partite importantissime per la nostra stagione: siamo pronte e cariche, sappiamo cosa fare sul campo".

Sui tifosi: "Abbiamo passato due anni senza tifosi ed è stato strano. Rivederli per partite importanti ci ha fatto piacere e proveremo a portare a casa punti importantissimi. Abbiamo avuto alti e bassi all'inizio, ora stiamo raccogliendo punti importanti. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo portare a casa punti importanti prima delle feste".