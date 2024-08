Milan Femminile, tra poco l’attesa sfida contro il Barcellona per il Trofeo Gamper

Il Milan di Suzanne Bakker si prepara alla terza uscita stagionale, dopo il poker al Genoa e la sconfitta ai calci di rigore contro il Newcastle United per la Sela Cup, arrivata dopo la bella rimonta firmata Karczewska-Cernoia e il pari agguantato da Andrews nel finale.

Alle ore 20:00 in esclusiva su DAZN va in scena l’amichevole di lusso tra il Futbol Club Barcelona e il Milan Femminile nel suggestivo scenario dello stadio Johan Cruijff. La gara, valida per il Trofeo Gamper, rappresenta un’ottima opportunità a livello internazionale per misurarsi con le attuali campionesse d’Europa, nonché per testare la propria prontezza in vista dell’imminente avvio del Campionato e della sfida in trasferta contro il Como.