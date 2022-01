Milan Femminile, Tucceri: "L'obiettivo è raggiungere il secondo posto e rifarci in Coppa Italia"

Linda Tucceri, difensore del Milan Femminile, è intervenuta in un'intervista pubblicata sui canali social del club rossonero. Di seguito le domande e le risposte:

Sulla propria condizione fisica

“La stagione è iniziata con qualche problemino fisico, adesso con gli allenamenti e la fisioterapia ho ritrovato la mia condizione, fortunatamente i dati confermano che il mio andamento va bene”.

Sulla partita contro la Juventus

“Diciamo che quando incontri una squadra forte contro la Juventus rimanere in dieci per metà partita è dura".



Sui nuovi innesti

"Siamo un’ottima squadra, sicuramente gli arrivi di Piemonte e Guagni ci dà un grande aiuto e per adesso l’hanno dimostrato nelle partite disputate”.

Sulla gara in vista contro la Sampdoria

“La Sampdoria è un’ottima squadra, l’abbiamo incontrato all’andata, abbiamo vinto 1-0 e abbiamo creato tante occasioni. Sicuramente sarà una gara dura”.

Sull'obiettivo stagionale

L’obiettivo è quello di disputare un grande campionato, ce la metteremo tutta fino alla fine. Cercheremo di arrivare in fondo a tutte le competizioni, provando ad agguantare il secondo posto in campionato e raggiungere la finale di Coppa Italia per rifarci”