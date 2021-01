Milan femminile, Yui Hasegawa è una nuova giocatrice rossonera

Tramite un messaggio sui social, il Milan ha comunicato il nuovo acquisto per rinforzare la squadra di mister Ganz: "Un colpo dal Sol Levante per le rossonere: diamo il benvenuto a Yui Hasegawa, giocatrice della Nazionale giapponese!"

🆕 Adding one more arrow to the Rossonere quiver: let’s all welcome the Japan international, Yui Hasegawa! 🇯🇵



