Milan, Salvatori Rinaldi: "Il 22 in onore di Kakà. Ma il mio numero preferito è l'11 di Nedved"

Nel corso di una diretta Instagram l'attaccante del Milan femminile Deborah Salvatori Rinaldi ha parlato anche della scelta della maglia numero 22 scelta quando è arrivata in rossonero: “Il mio numero preferito è l'11 di Pavel Nedved, ma a Firenze passai al 9 perché è quello della prima punta che è il mio ruolo. - continua Salvatori Rinaldi – Al Milan l'11 e il 9 non erano disponibili così ho pensato al doppi 11 e a un giocatore di personalità come Kakà. Se tornasse disponibile l'11 non saprei però se cambierei di nuovo”.