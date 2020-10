Missaglia (all. settore giovanile Milan) incinta, gli auguri del club: "Le Pulcine 2021 hanno un rinforzo"

Gaia Missaglia, coach del vivaio femminile, è in dolce attesa, come comunicato da un tweet di congralutazioni da parte dell'account ufficiale del settore giovanile del Milan: "Gaia Missaglia potrà contare su un'assistente speciale in questi mesi! Le Pulcine 2021 hanno già un primo rinforzo".

Gaia Missaglia, coach del Settore Giovanile femminile, potrà contare su un'assistente speciale in questi mesi!

Le Pulcine 2021 hanno già un primo rinforzo 😍#MilanYouth pic.twitter.com/GYt8I93nrV — ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) October 13, 2020