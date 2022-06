Roma Femminile, il grande obiettivo per l'attacco è Giacinti. Sarà sfida con la Fiorentina

Fonte: tuttomercatoweb.com

Terminata l’avventura alla Fiorentina l’attaccante Valentina Giacinti farà ritorno al Milan, proprietario del cartellino, dove però non sembra esserci più spazio per lei che fino a pochi mesi fa indossava anche la fascia di capitano. Il suo destino sarà deciso una volta completato il passaggio di proprietà del club rossonero e verrà deciso se dare continuità al lavoro di Elisabet Spina in dirigenza e Maurizio Ganz in panchina. Con le loro conferme il futuro della classe ‘94 sarà con tutta probabilità lontano da Milano.

È la Roma, come sottolinea tuttocalciofemminile, al momento la squadra più interessata a Giacinti. La squadra giallorossa infatti vuole continuare a crescere e colmare il gap con la Juventus e l’acquisto di un’attaccante come l’azzurra sarebbe un segnale della volontà di investire e andare alla caccia di trofei della dirigenza giallorossa. Al Milan per il cartellino della calciatrice potrebbe andare una cifra attorno ai 100mila euro con la Roma che poi metterebbe sul mercato uno fra Lazaro e Pirone, quest’ultima in scadenza di contratto, per fargli spazio nel reparto offensivo.

Una piccola speranza la conserva anche la Fiorentina, visto l’ottimo rapporto che si è venuto a creare fra Giacinti e l’allenatrice Patrizia Panico. La squadra viola però è reduce da una stagione negativa e non potrebbe dare garanzie all’attaccante di essere competitiva nella prossima stagione per duellare con le big del campionato.