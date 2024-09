Serie A Femminile, 1-1 il derby milanese: le rossonere rispondono alla rete di Wullaert con il gol di Laurent

Al via la terza giornata di Serie A Femminile eBay, inaugurata dalle vittorie di Napoli e Juventus, che si sono imposte rispettivamente su Sassuolo e Lazio, e dal tris delle giallorosse sul Como. Per il Milan di Bakker, invece, è il momento di reagire a un inizio di campionato alquanto sottotono e poco produttivo. Quale occasione migliore di un big match, il derby all’Arena Civica di Milano contro l’Inter di Piovani? Se da un lato le rossonere arrivano alla sfida a quota zero punti nelle prime due giornate, le nerazzurre, invece, sono attualmente a punteggio pieno in classifica, con un solo gol subito e nove realizzati. Nei precedenti, l’Inter si è aggiudicata le ultime due sfide casalinghe su tre contro il Diavolo in Serie A.

Il Match

Dopo appena 3’ è l'Inter a sfiorare la rete del vantaggio, con l’azione in verticale nerazzurra e l’inserimento di Magull, che prova ad andare in porta ma viene fermata dall’intervento di Giuliani. Nei minuti successivi, la squadra di Piovani continua a mantenere alti i ritmi e a creare occasioni pericolose, come al 10’, con la punizione di Magull dal limite dell’area, che si stampa sulla traversa. Al 24’ prova a farsi vedere anche il Milan, grazie a un’azione pericolosa da corner, con Runarsdottir che non tiene la palla e Karczewska che non riesce a incidere con potenza e precisione. Minuto dopo minuto, anche la squadra di Bakker inizia ad aumentare i ritmi, prestando attenzione alla fase difensiva e provando a cogliere di sorpresa le avversarie, come al 32’ con la bella conclusione di Marinelli dalla distanza, terminata di poco alta sulla traversa.

Nella ripresa, l’Inter di Piovani aumenta i giri, tanto da sfiorare la rete del vantaggio in più occasioni, prima al 47’, con Wullaert che mette in area per Polli, ma trova l’uscita perfetta di Laura Giuliani e poi al 57’, con la conclusione di Polli che prende in pieno il palo prima di terminare fuori. Al 77’, però, dopo un'intensa fase in attacco nell'area rossonera, Wullaert lascia il segno e sblocca il risultato, con il tiro preciso che termina nell’angolino basso della porta. Accusato il colpo, il Milan non può fare altro che provare a reagire e ad agguantare la rete del pari. E di fatto, qualche minuto dopo, all’88’, il Diavolo riesce a segnare il gol dell’1-1, grazie al corner calciato da Mascarello e alla deviazione di testa di Laurent, che supera tutti e trova la rete. Termina così il derby d’andata tra Inter e Milan, con il primo punto stagionale per la squadra di coach Bakker e l’inizio di una reazione da parte di una squadra che sta lavorando per assestarsi e trovare un equilibrio al proprio gioco.