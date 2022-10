Serie A Femminile, beffa nel finale per il Milan che perde 2-1 contro il Pomigliano

MilanNews.it

Dopo la grande vittoria della squadra di Ganz sulle bianconere per 4-3, il Milan si prepara per la l’ottava giornata di Serie A Femminile: la sfida contro il Pomigliano di Sanchez.

Buono l’avvio da parte delle rossonere che si dimostrano fin dai primi minuti ben organizzate e propositive in attacco. Il primo squillo vero e proprio della squadra di Ganz arriva di fatto al 9’ con l’occasione clamorosa su corner battuto da Linda Tucceri Cimini e il doppio salvataggio dell’estremo difensore del Pomigliano sulla linea della porta. Non solo la nostra numero 27, sempre pericolosa in particolare da corner, ma a provarci è anche Kosovare Asllani, che al 17’ riesce a trovare un bel tiro, bloccato infine da Cetinja. Un minuto dopo, però, il Milan trova il vantaggio sfruttando proprio un corner battuto da Linda e la deviazione di Passeri che con un autogol regala lo 0-1 alla squadra di Ganz. Buona prestazione anche per Arnadottir, che recupera un ottimo pallone al 27’ stoppando di fatto l’azione in attacco del Pomigliano. Qualche minuto dopo, al 30’, la squadra di Sanchez trova la rete del pari con la ripartenza e la conclusione in corsa della numero 9. Negli ultimi minuti della prima frazione di gioco il Milan vede negarsi un rigore per un fallo di mano in area sull’azione di Asllani, l’espulsione di Christy Grimshaw per proteste e l’occasione al 45’ per Martina Piemonte, che sbaglia un gol sotto porta.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Milan continua a pressare e a creare occasioni anche nella ripresa, come al 60’ con Adami che prova a sfruttare un corner battuto da Mascarello, ma non trova la porta. Passano i minuti, si abbassano i ritmi e le occasioni tardano ad arrivare. L’unica degna di nota al 84’ con la palla che resta in area di rigore e con Asllani che con un colpo di testa cerca di regalare il raddoppio alle compagne di squadra. Poco prima del triplice fischio, al minuto 89 avviene un capovolgimento di fronte, con il Pomigliano che va in ripartenza e manda Novellino in rete. Si tratta di una vera e propria battuta d’arresto per la squadra di Ganz che, dopo i primi 20 minuti di dominio si ritrova a dover gestire l'inferiorità numerica e i diversi episodi a sfavore per più di 45'. Con questa sconfitta il Milan resta a quota 12 punti e si prepara alla sfida contro il Como al ritorno dalla sosta per la pausa nazionali.