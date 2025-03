Serie A Femminile, derby ricco di emozioni: Milan e Inter si rispondono colpo su colpo e chiudono sul 3-3

La terza giornata della seconda fase di Serie A Femminile eBay si è chiusa con il big match all'Arena Civica di Milano: il derby tra Inter e Milan. Mentre nella poule salvezza si sono registrati il pareggio tra Sampdoria e Napoli e la vittoria del Como sulla Lazio, la poule scudetto ha visto la Fiorentina imporsi sulla Juventus, lasciando spazio all'attesissima sfida meneghina per concludere il turno. Il 3-3 finale riflette l’equilibrio di una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con spunti individuali di qualità e un alto tasso tecnico. Un punto che lascia aperti i giochi nella poule scudetto, con Milan e Inter che dimostrano di poter competere con determinazione in questa seconda fase della stagione.

Il Match

L’Inter parte forte e già al 1’ si rende pericolosa con un tentativo di Wullaert, il cui tiro sorvola la traversa. Al 2’, un’incertezza difensiva rossonera – con Sorelli che scivola – permette alla numero 36 nerazzurra di involarsi verso la porta, ma Giuliani è reattiva e chiude lo specchio. Il Milan prova a reagire, riconquistando palla e cercando di costruire azioni offensive potenzialmente insidiose. Qualche minuto dopo, però, al 14’, le nerazzurre trovano il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Milinković anticipa tutti sul primo palo e insacca, portando avanti l’Inter. Il Milan prova a reagire fin da subito, sfiorando il pari al 21’ con una combinazione su corner: Cernoia dalla bandierina serve Mascarello, che calcia con potenza, ma il pallone sfila di poco a lato. Ancora Mascarello, al 31’, prova a rendersi pericolosa con una conclusione sotto porta, ma il tiro è troppo debole per impensierire il portiere nerazzurro. Al 34’, il Milan costruisce un’ottima occasione: azione ben orchestrata e conclusione insidiosa, ma l’estremo difensore interista è attento e respinge. La pressione rossonera si concretizza al 37’ con l’azione del pareggio: Dompig si libera sulla fascia e serve un cross preciso in area, dove Renzotti è puntuale nell’inserimento e firma l’1-1, complice anche la devianzione decisiva di Merlo. Nel finale della prima frazione di gioco l’Inter inizia ad aumentare i giri e torna in vantaggio al 46’ con la deviazione vincente di Cambiaghi su corner.

Nella ripresa, l’Inter si rende subito pericolosa al 50’ con Cambiaghi, che sfiora la deviazione di testa senza riuscire a impattare il pallone per questione di centimetri. Al 64’, il Milan costruisce un’azione di grande qualità con Renzotti, che si accentra e serve un assist perfetto in area per Koivisto; nel tentativo di anticipare l’avversaria, è però Milinković a intervenire, deviando il pallone nella propria porta per il momentaneo 2-2. L’equilibrio dura solo pochi minuti, perché al 68’ l’Inter torna in vantaggio approfittando di una leggerezza difensiva rossonera: la sfera resta pericolosamente vagante nell’area piccola, permettendo a Wullaert di avventarsi sul pallone e concludere con precisione per il 3-2 nerazzurro. Il Milan, però, non si arrende e trova nuovamente il pareggio al 79’: su calcio di punizione di Mascarello, Koivisto prolunga di testa servendo un assist perfetto per Ijeh, che si avventa sulla sfera e insacca con un tap-in vincente, riportando il punteggio in equilibrio sul 3-3.

Il derby di Milano si conferma una sfida avvincente e ricca di emozioni, con continui ribaltamenti di fronte e una grande intensità fino al fischio finale. Se da un lato l’Inter ha mostrato aggressività e capacità di sfruttare le disattenzioni avversarie, trovando tre volte il vantaggio, dall’altro lato, il Milan ha risposto con carattere e organizzazione, rimontando in più occasioni grazie a trame di gioco ben costruite.