Serie A Femminile, esordio amaro per il Milan al Puma House of Football: termina 1-2 la gara contro la Fiorentina

La stagione 2024-2025 di Serie A Femminile eBay si è rivelata subito in salita per il Milan di Bakker, reduce dalla sconfitta nella trasferta contro il Como per 1-0. Archiviata la prima giornata, per le rossonere è arrivato il momento di cambiare rotta, prendere in mano le redini e affrontare la prima gara casalinga, che vede la Fiorentina come avversaria al Puma House of Football. Sull’altro fronte, la Viola ha inaugurato la stagione con la vittoria contro il Napoli, grazie alla rete di Bredgaard su assist dell’ex rossonera Boquete e senza concedere reti alle avversarie. Gli ultimi precedenti tra le due squadre sorridono maggiormente alla squadra di De la Fuente, con una vittoria e tre pareggi nelle ultime quattro gare di Serie A contro il Milan.

Il Match

La gara al Puma House of Football inizia subito in discesa per le rossonere, con Soffia che supera la metà campo avversaria, va alla conclusione, e nonostante la risposta del portiere avversario, riesce a trovare la rete del vantaggio al 2’ grazie al tiro preciso di Ijeh. Nei minuti successivi, il Diavolo continua a pressare in modo intenso e a creare occasioni, come al 7’, con il cross di Ijeh in area per Dompig, che va alla conclusione ma trova il pronto intervento di Fiskerstrand. Al 16’ la Fiorentina riesce ad agganciare la squadra di Bakker, con il tiro al volo di Bredgaard da fuori area dopo la respinta della difesa rossonera. Accusato il colpo, il Milan prova a rendersi pericoloso al 21’, con il cross lungo di Karczewska per Marinelli, che controlla la palla e va alla conclusione, ma trova la risposta del portiere avversario. Al 31’ arriva il raddoppio della squadra di De la Fuente, che approfitta del calcio di rigore - realizzato da Boquete - rimediato in seguito a un tocco di braccio di Dompig in area.

Nella ripresa, la Viola prova ad aumentare i giri, sfiorando la rete del tris al 49’, evitato grazie all’intervento provvidenziale di Giuliani sul tiro di Bredgaard. Se nei minuti successivi i ritmi si abbassano notevolmente, con nessuna occasione potenzialmente pericolosa da parte di entrambe le squadre, verso la fine della seconda frazione, all’85’, è il Milan a sfiorare il pari con una doppia occasione per Karczewska, che prova infine un tacco, ma la palla esce di poco al lato della porta. Ciononostante, la prima gara casalinga della stagione 2024-2025 termina con una sconfitta per la squadra di Bakker, la quale dovrà ripartire dal derby fuori casa contro l'Inter in programma per domenica 22 Settembre.