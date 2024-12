Serie A Femminile, il Milan cade in casa della Lazio: 2-0 e doppietta dell'ex

vedi letture

La tredicesima giornata della Serie A Femminile eBay si apre con il confronto al Fersina tra Lazio e Milan, una gara cruciale per gli equilibri di classifica. Le biancocelesti arrivano al match dopo una serie negativa di cinque sconfitte consecutive e un pareggio contro la Sampdoria. Le rossonere, invece, reduci dall’1-1 nel suggestivo derby disputato a San Siro, cercano punti preziosi per colmare il gap di un solo punto dal quinto posto e dall’accesso alla poule scudetto. Il programma della giornata prosegue con sfide interessanti, tra cui Napoli-Roma, Inter-Sassuolo e il big match di domenica sera, che vedrà le prime due della classe, Juventus e Fiorentina, sfidarsi in uno scontro diretto dall’alto valore.

Il Match

La gara si incendia fin da subito con la Lazio che sblocca il risultato al 2’, grazie a un assist al bacio di Zanoli per l’ex rossonera Martina Piemonte che trova la rete dell’1-0 in scivolata. Sull’altro fronte, invece, il Milan di Bakker prova a reagire al 7’ con la conclusione di potenza e dalla distanza di Ijeh, che costringe Cetinja all’intervento. Il Diavolo sfiora la rete del pari al 31’ con il cross in area di Laurent e la deviazione centrale sotto porta di Renzotti, con una Cetinja decisiva anche in questa occasione. La prima frazione di gioco si chiude con diverse occasioni da parte di entrambe le squadre, con le rossonere pericolose al 39’ con Ijeh che ci riprova dal limite dell’area con un tiro di sinistro che esce di poco al lato della porta.

Nella ripresa, la Lazio torna pericolosa al 47': un filtrante preciso cerca Piemonte, ma Giuliani esce tempestivamente, sventando il pericolo. Pochi minuti dopo, al 51', arriva però di fatto il raddoppio biancoceleste, ancora con Piemonte protagonista. Dopo il 2-0 delle padrone di casa, il Milan di Bakker prova a rendersi pericoloso al 69', con una punizione dal limite di Nadim che si stampa sulla traversa. Ci riprova il Diavolo al 73', con una punizione di Mascarello e la deviazione di testa di Nadim, ma con la palla che termina fuori di poco. Nel recupero, al 91', Ijeh si rende pericolosa sotto porta ma viene fermata per fuorigioco, non riuscendo a trovare la zampata decisiva.

Dopo la sconfitta contro il Como e i due pareggi consecutivi, il Milan subisce un altro stop, cadendo in casa della Lazio. La squadra rossonera chiude così il 2024 con 15 punti, confermandosi al sesto posto in classifica. L'inizio del nuovo anno vedrà le rossonere impegnate al Puma House of Football contro il Napoli, in una sfida cruciale. Sarà fondamentale una pronta reazione e un deciso cambio di rotta per mantenere viva la corsa alla poule scudetto.