Serie A Femminile, la classifica aggiornata al termine del girone di andata: Milan secondo a -1 dalla Juventus capolista

La sfida vinta dal Milan contro il Chievo, in trasferta per 2-5, ha chiuso il girone di andata delle rossonere in Serie A femminile. Le ragazze di coach Morace, dopo aver a lungo condotto il campionato, hanno perso il primato in classifica per il pareggio maturato in casa contro l’Atalanta Mozzanica, nella decima giornata di Serie A.

Questa la classifica al giro di boa:

1. Juventus 28

2. Milan 27

3. Fiorentina 22

4. Sassuolo 18

5. Roma 17

6. Florentia 17

7. Mozzanica 14

8. Tavagnacco 14

9. Verona 13

10. Chievo Verona Valpo 7

11. Pink Bari 4

12. Orobica Bergamo 4