Serie A Femminile, la top11 dell'ultima giornata: il Milan cala il tris

Sono Roma, Juventus, Milan e Pomigliano a dare più calciatrici all’ultima Top11 della stagione della Serie A Femminile: tre le giallorosse presenti – Minami in difesa e il duo Giacinti-Viens in attacco – così come le rossonere – Babb fra i pali, Guagni in difesa e Asllani davanti – seguite da due bianconere in mezzo al campo come Caruso e Echegini. A far compagnia a queste due c’è Ferrario del retrocesso Pomigliano accompagnata dalla terzina Fusini.

A completare l’undici tipo dell’ultima giornata c’è infine Filangeri del Sassuolo in difesa. Questa la formazione schierata con il 4-3-3: Babb (Milan), Guagni (Milan), Filangeri (Sassuolo), Minami (Roma), Fusini (Pomigliano); Echegini (Juventus), Ferrario (Pomigliano), Caruso (Juventus); Asllani (Milan), Giacinti (Roma), Viens (Roma).