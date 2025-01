Serie A Femminile, rimonta rossonera: il Milan strappa un punto nel finale

La 15^ giornata di Serie A Femminile eBay si è aperta con il poker deciso della Lazio di Grassadonia sul Napoli, al penultimo posto in classifica con soli 6 punti. Nella giornata odierna, invece, sono in programma tutte le altre gare, con un occhio in particolare alla sfida in trasferta della squadra di Bakker che trova la Sampdoria, e al big match tra Roma e Juventus. I precedenti in Serie A tra le due squadre parlano chiaro, con tutti risultati positivi per le rossonere: 8 vittorie e un solo pareggio. Il Milan, inoltre, è reduce anche dal pari (1-1) nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Nonostante un Gennaio pieno di impegni intensi e decisivi, il Milan è chiamato a dare continuità alla grande motivazione ritrovata, complici anche le ultime buone prestazioni, sia in campionato, con il sonoro 6-0 sul Napoli, che in Coppa Italia. Il mese di gennaio è di fatto decisivo per permettere alle rossonere di poter continuare a sperare nella poule scudetto. I prossimi impegni, infatti, saranno contro la Roma Campione d’Italia in campionato e contro la Viola per la gara di ritorno in coppa italia.

Il Match

I primi minuti di gioco vedono la squadra di Bakker prendere il controllo della metà campo offensiva, seguendo lo stesso fil rouge delle ultime prestazioni, caratterizzate da compattezza e aggressività nel pressing sulle avversarie. Al 14', Cernoia riceve palla e tenta un suggerimento in profondità, che però non trova alcuna compagna pronta a sfruttarlo. Al 17' arriva il primo squillo rossonero: un’azione manovrata e prolungata si conclude con il tentativo di Piga, a metà strada però tra un tiro e un cross, che non impensierisce il portiere avversario. Al 22', il Milan sfiora il vantaggio con una bella azione: Sorelli calcia verso la porta e costringe Tampieri a una parata decisiva. Sulla ribattuta, Dompig ci prova di destro, ma il pallone termina di poco sopra la traversa, lasciando solo un brivido. Nel secondo tempo, la Sampdoria cambia l’inerzia della partita e trova il gol del vantaggio al 49': le blucerchiate rubano palla alle rossonere e Fallico non si lascia sfuggire l’occasione, battendo Giuliani con un tiro preciso che spiazza il portiere. Il Milan, però, non tarda a reagire. Al 51', Dompig mette un cross insidioso in area, ma Tampieri è attenta e anticipa Koivisto, mentre la difesa della Sampdoria riesce a respingere il pericolo con grande compattezza. Al 60', le rossonere tornano a farsi vedere con un destro di Silvia Rubino, ma il tiro, troppo centrale, è bloccato senza problemi da Tampieri. Poco dopo, al 72', il Milan va vicinissimo al pareggio con un gran tiro di Ijeh che si stampa sul palo, lasciando tutti con il fiato sospeso. La Sampdoria, però, è cinica e al 76' colpisce ancora. Approfittando di un Milan sbilanciato in avanti, Archangeli si inserisce alla perfezione e mette in rete il gol del raddoppio, portando il risultato sul 2-0. Dall’altro lato, però, la squadra di Bakker non molla e al 78' trova la via del gol con Karczewska, ma la rete viene annullata per un fallo sul portiere. Nonostante la delusione, le rossonere continuano a spingere e all’84' accorciano le distanze: Marinelli prova la conclusione dal limite, Tampieri respinge, ma Karczewska è la più veloce a ribadire in rete, riaprendo la partita. Un minuto dopo, al 85', Karczewska è ancora protagonista, ma questa volta la sfortuna le nega la gioia del gol: la sua conclusione si infrange nuovamente sul palo. La rete del 2-1 sembra dare nuova linfa al Milan, che continua a crederci fino alla fine. Al 90', dopo una mischia rocambolesca in area, è Piga a trovare il guizzo vincente e a firmare il pareggio, regalando alle rossonere un punto insperato al termine di una gara combattuta fino all’ultimo respiro e accorciando sul Como, sconfitto dall’Inter per 1-0.