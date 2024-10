Serie A Femminile, terza vittoria consecutiva per il Milan di Bakker

Al via la sesta giornata di Serie A Femminile eBay, con la Viola che, dopo essere passata in svantaggio all’8’, si è imposta sul Sassuolo per il 3-1 finale, e con la vittoria di misura per 1-0 dell’Inter di Piovani sul Como, grazie alla rete di Cambiaghi al 12’. Quest’oggi, invece, è il turno del Milan di Bakker, pronto alla sfida al Puma House of Football contro la Sampdoria dell’ex mister rossonero Davide Corti. Se da un lato, il Diavolo vuole dare un continuo alla striscia di risultati positivi, dopo il successo contro la Lazio e la vittoria al cardiopalma contro le partenopee, dall’altro lato la Sampdoria si trova attualmente nella zona bassa della classifica a soli 2 punti ed è alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta contro la Juventus per 2-0.

IL MATCH

La sfida inizia con un Milan molto propositivo e ben posizionato in campo, con le rossonere che sfiorano la rete del vantaggio al 10’, grazie a una buona azione corale: prima il passaggio di Ijeh per Renzotti, poi il cross in area preciso che non trova però la deviazione decisiva ne di Nadim, ne di Soffia.

Passano i minuti e la squadra di Bakker continua però a crescere. Le rossonere provano a essere più incisive e pericolose in diverse occasioni, tanto da sfiorare l’1-0 prima al 27’, con il tiro potente - ma centrale - dal limite dell’area di Nadim, intercettato infine da Tampieri, e poi con il cross di Ijeh per Dompig, che mette in area per Nadim che devia di testa ma non trova la porta.

Nel finale dei primi 45' di gioco, sono due le occasioni golose per il Milan. La prima al 38’, con il tiro potente e angolato di Rubio dalla distanza che costringe Tampieri all’intervento di precisione, la seconda invece con il mancino di Renzotti al 42’ che esce di poco al lato della porta.

E di fatto il secondo tempo continua sulla stessa linea della prima frazione di gioco, con la squadra di Bakker in conduzione e la Sampdoria sempre attenta in difesa. In questi minuti, il Milan prova a sbloccare il risultato al 57’ con una ripartenza veloce e la bella conclusione di destro di Renzotti, che termina tra le braccia di Tampieri.

Qualche minuto dopo, al 59’, è sempre il Diavolo a rendersi pericoloso, con la conclusione di Ijeh deviata dalle blucerchiate e Nadim che non riesce a concretizzare sotto porta. Dopo diversi tentativi e occasioni, però, il Milan riesce a sbloccare il risultato al 71’ e a passare meritatamente in vantaggio, grazie all’assist perfetto di Rubio e all’inserimento di Ijeh che prova il mancino e trova l’angolino della rete.

Triplice fischio finale e terzo risultato utile consecutivo per la squadra di Bakker, che sale in questo modo a quota 10 punti e tiene saldo il quarto posto in classifica. Per le rossonere, in netta crescita dopo un avvio di stagione sottotono, si tratta di un risultato fondamentale in termini di autostima e motivazione, un ulteriore quid per continuare a mantenere viva la lotta per la poule scudetto.