Serie A Femminile, tris del Milan contro le nerazzurre: il derby è rossonero

Dopo una giornata di pausa per le rossonere, la squadra di Ganz, reduce da due sconfitte e dal pareggio contro la Viola arrivato nei minuti finali della gara, riprende la lotta per la poule scudetto e apre la giornata odierna con il derby contro l’Inter di Rita Guarino. La gara di oggi ha un'importanza particolare, non solo per la carica e il blasone tipico di una sfida come la stracittadina, ma anche perché entrambe le squadre hanno totalizzato 35 punti in campionato e sono alla ricerca di una vittoria, soprattutto dopo gli ultimi risultati sfavorevoli.

La gara inizia fin da subito in modo equilibrato, con le due squadre che cercano di coprire bene gli spazi e di gestire al meglio la fase di gioco. Se da un lato il Milan prova ad andare alla conclusione al 6’ con Dompig che non trova la porta, dall’altro lato la squadra di Guarino sfiora la rete dello 0-1 un minuto dopo, con il cross di Chawinga e la conclusione della numero 9 nerazzurra che finisce alta di poco sulla traversa. Nei minuti successivi sono le rossonere a creare le occasioni più pericolose, come al 9’ con l’azione sullo sviluppo da calcio d’angolo battuto teso da Dubcova e la conclusione di Dompig che sfiora la rete di testa. Al 27’, la squadra di Ganz viene premiata di fatto per la buona gestione della gara con la rete firmata da Grimshaw, che approfitta della bellissima punizione calciata di Dubcova per deviare di testa in rete e regalare il vantaggio alle compagne di squadra. Manca poco ormai al termine della prima frazione di gioco, quando il Milan ha l’opportunità di trovare il doppio vantaggio, grazie all’errore di Piazza e alla conclusione di Adami, che trova un rimpallo e finisce fuori.

Nella ripresa, è l’Inter di Guarino - sotto di un gol - a partire più aggressiva e a cercare di riaprire il match. E di fatto, dopo diverse occasioni, al 61’ arriva il pareggio delle nerazzurre, grazie al lancio di Chawinga e alla conclusione in rete di Polli. Qualche minuto dopo, al 70’, l’Inter ripropone uno schema simile a quello del gol, con il cross in area di Chawinga e il tiro della numero 9 nerazzurra, respinto questa volta da una precisa Giuliani in porta. Proprio nel momento in cui sembra ormai che la partita abbia raggiunto una fase di stallo, in pochi minuti il Milan trova la rete per ben due volte, prima all’80’ con la bellissima azione di Piemonte che controlla, difende, si gira e va in rete, e poi due minuti dopo, all’82’ con il tiro di piatto di Vigilucci su assist della numero 18 rossonera che finisce nell’angolino della porta.

Termina 3-1 il derby per la poule scudetto, con il Milan che scavalca l’Inter in campionato e sale al terzo posto a quota 38 punti. Nella prossima giornata, le rossonere saranno impegnate nel big match casalingo contro la Juventus di Montemurro, in campo questo pomeriggio contro le giallorosse attualmente al primo posto in classifica.