Svizzera-Italia, le formazioni ufficiali: panchina per Calabria. Florenzi va in tribuna

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Svizzera-Italia, incontro di qualificazione a Qatar 2022 in programma questa sera. Roberto Mancini, rispetto al match pareggiato contro la Bulgaria, ha effettuato quattro cambi nell'undici titolare. Non ci sarà Florenzi, mandato in tribuna e rimpiazzato sulla corsia destra da Di Lorenzo. In panchina invece ci sarà Calabria. Stesso discorso per Acerbi, sostituito al fianco di Bonucci da capitan Chiellini. A centrocampo invece Locatelli prenderà il posto di Verratti mentre nel tridente d'attacco non ci sarà Chiesa, a cui è stato preferito Berardi. Di seguito le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Svizzera (4-3-2-1) - Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Frei, Sow; Steffen, Zuber; Seferovic.