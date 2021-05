Tanti auguri, Julia Simic! Tutti i numeri della rossonera tra passato e presente

Classe 1989 e attuale centrocampista centrale del Milan Femminile. Quale occasione migliore per ripercorrere le tappe della carriera della calciatrice tedesca? Julia nasce il 14/05/1989 a Fürth, città tedesca situata a nord della Baviera. Muove i primi passi nel mondo del calcio fin da piccola, giocando inizialmente nei parchi contro i ragazzi. Il tutto nasce come una passione, proprio come ha affermato in un’intervista ai microfoni di “Milan Weekly Podcast”. Alla domanda “Perché hai iniziato a giocare”, la giocatrice rossonera aveva prontamente risposto: “La risposta è semplice, perché mi piaceva. Ho iniziato a 5-6 anni al parco, c’era una piccola area che faceva da campetto chiamata “gabbia”. Ho sempre giocato con altri ragazzi finché non ho compiuto 16 anni. All’epoca non c’erano ancora tante opportunità e infrastrutture per il calcio femminile, e proprio per questo dovevo giocare con i ragazzi. Ma mi piaceva, c’era molta competizione, ogni giorno dovevi dimostrare di essere all’altezza. Avendo questi confronti così difficili ogni giorno diventi sempre più forte e migliori”.

Prima di approdare in rossonero, però, la Simic vanta numerose presenze in diversi Campionati esteri. Dal 2005 al 2013 veste la maglia del Fußball-Club Bayern München Frauenfußball e colleziona ben 105 presenze e 34 gol. Inoltre, durante l’esperienza bavarese conquista anche il titolo della Bundesliga-Cup. L’anno successivo passa al Turbine Potsdam, società calcistica femminile con sede nella città di Potsdam, in Germania: 34 presenze, 14 reti e la vittoria della DFB-Hallenpokal der Frauen. Nel 2015 viene ufficializzato il suo arrivo al Wolfsburg, ed è proprio qui che il talento di Julia esplode: con la maglia biancoverde conquista il secondo posto in classifica (e quindi l’accesso in Uefa Women’s Champions Lague), la Coppa di Germania e la finale di Champions League – persa poi ai calci di rigore contro l’Olympique Lyonnais féminine. Ad arricchire il palmarés della calciatrice tedesca è il titolo di Campioni di Germania conquistato nella stagione 2016-2017 sempre con il Wolfsburg. In totale, nella sua carriera in Germania Julia Simic conta: quattro DFB-Pokal der Frauen, di cui rispettivamente una vinta con il Bayern Monaco e tre con il Wolfsburg; una DFB-Hallenpokal der Frauen, conquistata durante l’esperienza al Turbine Potsdam; una Bundesliga-Cup con il Bayern Monaco nel 2011 e una Frauen-Bundesliga con il Wolfsburg.

Dopo aver disputato la stagione 2017-2018 con il Friburgo, la Simic passa in Inghilterra, più precisamente al West Ham. La sua esperienza in Super League viene però bruscamente frenata in seguito al brutto infortunio al ginocchio che l’ha tenuta lontana dal campo per circa un anno. Ciononostante, al fianco delle Hammers colleziona ventidue presenze e tre reti.

Ad Agosto 2020 viene ufficializzato il suo arrivo al Milan Femminile. Il suo debutto con la squadra di Ganz avviene in Coppa Italia il 19/11/2020, durante Cesena-Milan. Nonostante le grandi qualità, l’esperienza e la versatilità, la nostra numero 91 ha collezionato solo sette presenze ed è ancora alla ricerca di più continuità e della sua prima rete in rossonero.