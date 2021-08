Thomas si racconta al Corriere della Sera: "Il calcio mi dà felicità. Zlatan è il mio mito"

Intervenuta ai microfoni del Corriere della Sera, la calciatrice rossonera Lindsey Thomas ha parlato del suo passato e del presente al Milan. Queste le sue parole: "Il calcio è una grande passione ma anche un piccolo miracolo che mi ha aiutato a guarire un rapporto importante. Se non fossi stata arrabbiata con mia madre France yan, se non fossi stata cresciuta fino a 15 anni da mia nonna Hilarionne, se non avessi avuto l’esempio di mia zia Graciana in una famiglia tutta al femminile, non me ne sarei andata da Guadalupa. Invece sono partita dopo l’esame di terza media, direzione Montpellier, Francia. In testa il sogno del pallone. Il primo anno ho cambiato la casa d’accoglienza quattro volte. È stata dura, però non mi sono arresa. Le scelte di mia madre le ho capite solo dopo che sono partita. Ci siamo riavvicinate. Insieme al mestiere che amo, ho ritrovato lei. Sono nata su una piccola isola con molta acqua intorno, due cugini giocavano e andare a vederli mi ha acceso la passione tra lo scetticismo: fare molti gol da subito ha contribuito a farmi accettare. Il pallone mi dava felicità, l’atletica stress.

Sull'allenatore

«Una donna in panchina sa essere più psicologa e sensibile — racconta Lindsey —, un uomo tende ad essere più diretto, capita anche di avere scontri, ma Ganz è aperto alla discus-sione e, qualsiasi cosa ci si dica, il giorno dopo si ricomincia daccapo».

Su Zlatan.

"Quando incontrerò Zlatan forse mi tremeranno le ginocchia, i miei miti sono i campioni del mondo francesi, da Zidane a Giroud, ma alla fine siamo persone che condividono uno sport»),

Sulla Rapinoe.

"Facendo causa per disparità di trattamento alla Federcalcio americana ha messo il calcio femminile sullo stesso piano di quello maschile. Una cosa enorme"