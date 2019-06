TMW - Giamaica-Italia, le pagelle delle rossonere

Bergamaschi 6,5: Questa volta gioca in mezzo al campo, come nella ripresa contro l’Australia, e si vede che il ruolo le si addice. Sempre propositiva, scambia fascia con Bonansea, e a inizio ripresa innesca l’azione del 3-0 azzurro. Dal 65° Galli 8: Lei il feeling con il gol non l’ha praticamente mai avuto, ma entra e segna una doppietta spettacolare. Contro l’Australia non era apparsa brillante, oggi si rifà con gli interessi.

Giugliano 7: Dipinge calcio in mezzo al campo, detta i tempi di gioco e si fa valere anche in interdizione nonostante le giamaicane la sovrastino fisicamente. Il lancio per Galli in occasione del quinto gol è da far vedere nelle scuole calcio.

Giacinti 6: Entra per far tributare alla compagna (Girelli) la meritata standing ovation e per dare freschezza all’attacco. Non segna, ma tiene sempre sull’attenti la difesa avversaria.

Sabatino 6,5: Tantissimo movimento in attacco, apre spazi allargandosi e stringendosi alla bisogna. Va vicino alla marcatura personale senza trovarla, ma è comunque utilissima nel gioco delle azzurre.