TMW Radio - Pistolesi: "Il Milan con Giacinti ha dimostrato grande fermezza"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Pistolesi, ex allenatore del Napoli femminile, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio soffermandosi anche sulla vicenda legata alla rottura di Valentina Giacinti con il Milan: "Il Milan ha dimostrato grande fermezza e solidità nella decisione. Quando le cose non vanno più è giusto che la società prenda in mano la situazione e da quanto fatto a gennaio penso ne abbia tratto giovamento tutta la squadra”.