Torna in campo la Serie A Femminile: alle 18 il big match Milan-Fiorentina

Dopo la pausa per le sfide del primo turno di Women’s Champions League, che hanno visto la Fiorentina conquistare il passaggio del turno, torna in campo la Serie A Femminile con la Roma che aprirà le danze all’ora di pranzo di sabato contro il Sassuolo: le giallorosse, dopo il pareggio in extremis nel derby, sono determinate a trovare la vittoria per non rischiare di scivolare troppo dietro in classifica in avvio di stagione, mentre le neroverdi dovranno dimostrare che in questa pausa è stata registrata la fase difensiva dopo le sei reti subite all’esordio.

A seguire scenderanno in campo la Juventus e la Fiorentina: le bianconere ospiteranno un Como Women partito col piede giusto e con subito uno scalpo prestigioso come quello del Milan, mentre le viola, reduci da due impegni ravvicinati in Europa, sfideranno proprio le rossonere determinate a dimostrare di non essere quelle dell’esordio.

Domenica invece sarà il turno della Lazio che volerà a Genova per sfidare una Sampdoria che ha iniziato malissimo perdendo con un netto 5-0 in casa dell’Inter. A chiudere il turno saranno proprio le nerazzurre che andranno a sfidare il Napoli per cercare di dare continuità alla brillante vittoria dell’esordio e mettere in chiaro che per le prime posizioni ci sono anche loro.

Sabato 14 settembre

Ore 12:30 (in corso)

Roma-Sassuolo

Ore 15:00

Juventus-Como Women

Ore 18:00

Milan-Fiorentina (diretta RaiSport)

Domenica 15 settembre

Ore 12:30

Sampdoria-Lazio

Ore 15:00

Napoli Femminile-Inter

Classifica:

Inter 3

Juventus 3

Como Women 3

Fiorentina 3

Lazio 1

Roma 1

Napoli Femminile 0

Milan 0

Sassuolo 0

Sampdoria 0