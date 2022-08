Tournée americana, domani la sfida al Racing Louisville

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan Femminile di Ganz è impegnato in Kentucky per la The Women's Cup, torneo amichevole a stelle e strisce in preparazione della nuova stagione. Dopo aver battuto nei quarti di finali le giapponesi del Tokyo Verdi per 3-1, grazie anche alla doppietta della debuttante Asllani, le rossonere giocheranno domani la semifinale contro le padrone di casa del Racing Louisville alle 2 di notte italiane, quando da noi sarà già il 18 agosto. Nell'altra semifinale la sfida tra Tottenham e OL Reign. Il 20 agosto in programma le finali.