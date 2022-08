Women's Cup, rossonere sconfitte in semifinale dal Racing Louisville. Il 20 la finalina

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella notte italiana il Milan femminile di Ganz ha disputato la semifinale del torneo amichevole The Women's Cup che si sta disputando in Kentucky. Dopo aver vinto contro Tokyo, le rossonere hanno ceduto il passo al penultimo atto contro le padrone di casa del Racing Louisville per 2-0. Nell'altra semifinale l'OL Reign ha sconfitto per 2-1 le messicane del Club America. Dunque il 20 agosto il Milan giocherà la finale 3°-4° posto proprio contro la squadra del Messico.