Bonera dopo la vittoria in Coppa: "Abbiamo trovato solidità: la superiorità numerica può aiutare ma anche togliere"

vedi letture

Il Milan Futuro ha risposto alla grande in Coppa Italia Serie C andando a vincere su un campo difficile come quello della Torres per 1-0. A decidere la gara ci ha pensato Diego Sia con un grandissimo gol, il primo tra i professionisti. Con la vittoria di ieri i rossoneri si sono guadagnati l'accesso ai quarti di finale in cui sfideranno il Caldiero Terme. Le parole di Daniele Bonera a Milan Tv.

Sulla partita: "Son contento perché abbiamo trovato solidità. Venivamo da partite in cui abbiamo subito oltremodo forse anche nel risultato. Ci siamo concentrati molto sulla fase difensiva e i ragazzi sono stati bravi però senza rinunciare a offendere: nel finale potevamo addirittura raddoppiare. Queste partite qua non sono mai finite, nonostante la superiorità numerica: in questo dobbiamo sicuramente migliorare"

Sul nervosismo di fine secondo tempo: "I ragazzi si devono abituare a questo tipo di situazioni. Il fatto di avere la superiorità ti può aiutare ma ti può anche togliere perché magari ti rilassi un attimo. Abbiamo però portato a casa la partita in maniera egregia"

Sulla soddisfazione del passaggio del turno: "Quando abbiamo superato prima il Lecco e poi il Novara ci siamo detti che ci avremmo pensato a Novembre a quello che sarebbe stato: stasera ci siamo fatti trovare pronti"