Bonera: "Essere allenatore del Milan Futuro è una grande responsabilità"

Intervistato da Milan TV, Daniele Bonera ha per la prima volta parlato di ambizioni, progetto ed obiettivi come allenatore del Milan Futuro. Queste le sue dichiarazioni.

La responsabilità di essere l'allenatore del Milan Futuro

"Sicuramente è una grande responsabilità, però è una cosa che sentivo di fare già ad inizio stagione. Avevo comunicato che sarebbe stata forse la mia ultima stagione da collaboratore perché sentivo il desiderio di confrontarmi in maniera più diretta sulle responsabilità. Viene in un momento, in una situazione, che mi vede in una zona che conosco, perché Milanello lo conosco bene. Spero di poter trasmettere ai ragazzi quei valori che mi han permesso di restare così tanto tempo al Milan".

Sul valore aggiunto di aver già lavorato con alcuni di loro

"Il valore aggiunto è quello di avere vissuto questi ragazzi che sporadicamente si allenavano con noi ed hanno avuto anche la possibilità di esordire. "Di avere un rapporto con loro anche un po' più confidenzale, conoscerli magari in quelle sfaccettature che un allenatore magari in prima non riesce ad avere. Spero che quello possa essere il vantaggio che posso in un certo senso avere con loro, e la fiducia che loro possono avere in me".

Sul Milan

"Io vedevo il Milan da fuori prima di arrivare, come un sogno. Quando sono arrivato ho capito perché un giocatore quando lasciava il Milan sapeva di lasciare qualcosa di magico. Quindi, senza fare nomi o chi mi ha lasciato cose, tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno lasciato delle cose, ma non parlo solo del Milan, però credo che l'ambiente in cui sei ti forma in un certo modo con dei valori. E credo che in questo il Milan sia speciale".