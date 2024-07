Bonera: "L'obiettivo del Milan Futuro è quello di preparare i ragazzi alla prima squadra"

Intervistato da Milan TV, Daniele Bonera ha per la prima volta parlato di ambizioni, progetto ed obiettivi come allenatore del Milan Futuro. Queste le sue dichiarazioni.

Obiettivi dichiarati

"L'obiettivo appunto è quello di far crescere i ragazzi. Sicuramente quando mi è stata prospettata questa idea l'ho accolta con davvero grande orgoglio, e credo che sia un passo fondamentale per una società come la nostra, così ambiziosa, perché Milan Futuro sarà qualcosa di innovativo. Ci sarà spazio anche, io credo in un futuro non troppo lontano, per altre squadre di entrare in questa categoria".

La responsabilità di essere l'allenatore del Milan Futuro

"Sicuramente è una grande responsabilità, però è una cosa che sentivo di fare già ad inizio stagione. Avevo comunicato che sarebbe stata forse la mia ultima stagione da collaboratore perché sentivo il desiderio di confrontarmi in maniera più diretta sulle responsabilità. Viene in un momento, in una situazione, che mi vede in una zona che conosco, perché Milanello lo conosco bene. Spero di poter trasmettere ai ragazzi quei valori che mi han permesso di restare così tanto tempo al Milan".