Carpi-Milan Futuro 0-0, il tabellino della sfida del "Cabassi"

Un buon Milan Futuro strappa il pari al "Cabassi" contro il Carpi, finisce 0-0 con i rossoneri che non danno mai la sensazione di essere in difficoltà e, anzi, nella ripresa hanno le occasioni migliori per vincere. Con questo pareggio la squadra di Daniele Bonera si trova al terzultimo posto in classifica, con la zona salvezza che dista solo tre punti. Di seguito il tabellino della partita:

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Calanca; Figoli, Contiliano (79' Nardi), Puletto (71' Stanzani); Cortesi (46' Casarini); Saporetti (83' Amayah), Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Mazzoni, Verza, Mazzali, Visani, Mandelli, Campagna. All. Cristian Serpini.

MILAN FUTURO (4-3-3): Nava; Magni, Coubis, Minotti, Bozzolan; Stalmach (89' Malaspina), Sala (70' Fall); Liberali (89' Longo), Sandri, Sia; Magrassi. A disp. Pittarella, Dutu, D'Alessio, Gala, Omoregbe, Ibrahimovic. All. Daniele Bonera.

ARBITRO: Cappai di Cagliari

ASSISTENTI: Cantatore e Galieni.

IV UFFICIALE: Frazza.

NOTE: 1' di recupero nel primo tempo, 4' nel secondo tempo. Ammoniti Figoli, Nardi e Casarini per il Carpi; Sandri, Magrassi, Coubis e Longo per il Milan Futuro.