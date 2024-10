I troppi convocati in nazionale fanno slittare il match del Milan Futuro: rinviata la gara di Pescara

Doveva essere la partita del rilancio per il Milan Futuro, che aveva raccolto 4 punti nelle ultime due partite. È arrivato un doloroso ko contro una Pianese che arrivava alla vigilia con gli stessi punti dei rossoneri. Decisiva l'espulsione dopo 4 minuti di Coubis, che ha inevitabilmente condizionato la partita. I ragazzi di Bonera soffrono e resistono per un tempo, poi cadono al 66' per un gol di Mastropietro. Un super Lapo Nava evita un passivo peggiore: il portiere para anche un calcio di rigore all'89'. Milan Futuro che gioca gli ultimi minuti in nove uomini per doppio giallo rimediato in pochi secondi da Minotti. Ora la squadra è solitaria al penultimo posto in classifica, davanti solo al Legnago Salus.

Il prossimo impegno sul campo del Pescara anche se l'incontro potrebbe essere rinviato per i troppi nazionali convocati.

Classifica

Pescara 17*

Ternana 16*

Torres 15*

Virtus Entella 14*

Arezzo 12*

Rimini 11

Vis Pesaro 11

Carpi 10

Lucchese 10*

Campobasso 10*

Pianese 9

Gubbio 9*

Ascoli 8*

Sestri Levante 8

Perugia 7*

Pontedera 7

Pineto 7*

SPAL 7

Milan Futuro 6

Legnago Salus 3*

*una partita in meno

Prossimo turno, 9ª giornata

Venerdì 11 ottobre

Lucchese - Sestri Levante

Sabato 12 ottobre

Pescara - Milan Futuro

Pontedera - Torres

Perugia - Virtus Entella

Domenica 13 ottobre

Campobasso - SPAL

Legnago Salus - Gubbio

Arezzo - Rimini

Pianese - Carpi

Vis Pesaro - Pineto

Ternana - Ascoli

Marcatori

5 reti: Cianci e Cicerelli (Ternana)

4 reti: Antenucci (SPAL), Cernigoi (Rimini), Corazza (Ascoli), Fischnaller (Torres), Italeng (Pontedera)

3 reti: Bruzzaniti (Pineto), Di Stefano (Campobasso), Ferraris (Pescara), Mastropietro e Mignani (Pianese), Montevago (Perugia), Parravicini (Sestri Levante), Quirini (Lucchese), Rao (SPAL), Romeo (Ternana) e Saporetti (Carpi)