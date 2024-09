Il Milan Futuro domani ospita la Spal: la designazione arbitrale

vedi letture

Il Milan Futuro subito in campo. Dopo aver giocato, e perso, lunedì sera contro il Rimini, la squadra di Daniele Bonera ha subito l'opportunità di riscattarsi domani sera nel turno infrasettimanale di Serie C Girone B. I rossoneri giocheranno per la prima volta nella loro casa ufficiale, lo stadio "Chinetti" di Solbiate Arno e ospiteranno una delle squadre più esperte di questo campionato, la Spal. La gara è in programma domani alle 20.45 e sarà visibile su Sky Sport.

Di seguito, invece, si riporta la designazione arbitrale della sfida:

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Valerio Vogliacco (Bari)

Assistenti: Decorato (Cosenza) - Ingenito (Piombino)

IV Uomo: Djurdjevic (Trieste)