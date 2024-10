Il Milan Futuro pareggia in casa della Lucchese: la classifica del girone B di Serie C aggiornata

vedi letture

Nella serata di ieri il Milan Futuro di Daniele Bonera ha pareggiato in casa della favorita Lucchese. La formazione toscana avrebbe forse meritato di più per quanto fatto vedere in campo nell'arco di tutti e 90 i minuti, ma il Diavolo ha scoperto in Hodzic un piacevole bomber, decisivo anche stasera con il gol dell'1 a 1.

SERIE C, GIRONE B: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Pescara 17 punti

Ternana 16

Torres 15

Entella 14

Arezzo 12

Rimini 11

Lucchese 10

Vis Pesaro 10

Campobasso 10

Guvvio 9

Ascoli 8

Carpi 7

Pontedera 7

Perugia 7

Pineto 7

Sestri Levante 7

Pianese 7

Milan Futuro 6

SPAL 4

Legnano 3