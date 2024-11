Il Milan Futuro rischia ma esce da Pontedera con un punto. La fortuna stavolta gira

Finisce 1-1 a Pontedera. Un punto che sa di brodino, ma che dopo lo psicodramma col Pineto va comunque bene, perché aiuta il Milan Futuro a rialzarsi e muovere la classifica. E se da una parte c'è il rammarico per il mancato sorpasso dall'altra c'è il sospiro di sollievo perché in alcuni momenti topici la fortuna ha girato in nostro favore, evitando il peggio.

Milan che si presenta con un inedito 4-1-4-1 con Camarda che solo ieri sera era in panchina a Monza con la Prima squadra e si ritrova, 21 ore dopo e oltre 330 km dopo, in campo dal 1'. Con lui si rivede Silvano Vos, che non giocava titolare dalla partita contro la SPAL e che viene collocato esterno sinistro.

Lo scenario sembra ricalcare sotto certi aspetti la partita contro il Pineto, dove il Milan Futuro fa girar palla ma nel concreto non impegna realmente il portiere. Poi, un erroraccio di Bartesaghi spiana la strada a Italeng che ringrazia e porta in vantaggio il Pontedera al 27'. In altre situazioni già viste e riviste, la squadra di Bonera si sarebbe sciolta ma ha la bravura e la fortuna di trovare quasi immediatamente il pari: Jimenez, questa sera spostato sulla sinistra, fa tutto da solo, entra in area e scarica un tiro-cross che finisce nell'angolo più lontano.

Le ingenuità di un gruppo giovane quando si manifestano rischiano sempre di essere letali. Questa sera a Pontedera la fortuna dice bene quando al 66' viene assegnato un rigore ai padroni di casa per fallo netto di D'Alessio su Ianesi. Raveyre dal dischetto è straordinario a neutralizzare la conclusione dello stesso Ianesi. Passata la paura i rossoneri riescono a gestirla in qualche modo e la portano a casa.

Non si esce dalla zona playout, ma è un punto dal quale si può ricominciare. Prossimo impegno fra sette giorni, contro l'Arezzo, a Solbiate Arno.

PONTEDERA - MILAN FUTURO 1-1

MARCATORI: 27' Italeng, 34' Jimenez.

PONTEDERA (3-5-1-1): Calvani; Cerretti, Espeche, Martinelli; Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra (69' Corona), Ambrosini (78' Gagliardi); Ianesi; Italeng. A disp. Tantalocchi, Vivoli, Maggini, Ragatzu, Guidi, Coviello, Benucci, Maiello, Innocenti. All. Leonardo Menichini.

MILAN FUTURO (4-1-4-1): Raveyre; D'Alessio, Zukic, Bartesaghi, Jimenez; Malaspina; Fall, Sandri (83' Sia), Zeroli, Vos (70' Hodzic); Camarda (83' Longo). A disp. Nava, Liberali, Dotu, Magni, Omoregbe, Turco. All. Daniele Bonera.

ARBITRO: Rispoli da Locri.

ASSISTENTI: Hader da Ravenna e Vasta da Akva,

IV UFFICIALE: Laganaro da Genova.

NOTE: recupero primo tempo 2', secondo tempo 3'. Ammoniti Cerretti e Ambrosini per il Pontedera; Jimenez per il Milan Futuro.