Iniziato il sorteggio dei calendari della Serie C. Il Milan Futuro attende il primo avversario

La Serie C riparte da li, dalla rete di Mattia Finotto, che nella finale playoff di ritorno ha regalato la promozione in Serie B alla Carrarese. Nuove emozioni, però, sono pronte per essere scritte, e lo saranno a partire da questa mattina, quando - a fronte della composizione dei tre gironi determinata lo scorso 28 giugno - verrà stilato il calendario della stagione 2024-2025: appuntamento, on line, alle ore 11:00, quando i canali social della Serie C renderanno noto il tutto.

Come noto, al via il penultimo weekend di agosto, quello del 24-25, ma il Corriere dello Sport azzarda anche le date dei tre turni infrasettimanali: in campo "mercoledì 25 settembre 2024, mercoledì 30 ottobre 2024 e mercoledì 12 marzo 2025, con anticipi e posticipi nei giorni di martedì e giovedì". Fine stagione quindi prevista per il 27 aprile, con poi i classici playoff e playout. Date più esatte si conosceranno a breve.

Intanto, la nota della Lega Pro in merito:

“Il calendario completo della Serie C NOW 2024-25 verrà reso noto sui canali social della Serie C NOW il prossimo 15 luglio alle ore 11”, lo ha annunciato il Presidente Matteo Marani nel corso dell’Assemblea di Lega Pro ai presidenti dei sessanta club, dopo aver illustrato i risultati della precedente stagione e, al contempo, le prospettive di quella che è sul punto di iniziare.

Tutto pronto, dunque, per l’inizio della Serie C NOW, che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 25 agosto".