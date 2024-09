L'abbraccio di Camarda a un bambino, l'immagine più bella del primo punto del Milan Futuro

vedi letture

Continua a collezionare record, Francesco Camarda. Il più giovane esordiente in Serie A, da oggi scrive il suo nome anche nella storia del Milan Futuro, segnando la prima rete in Serie C dei rossoneri. E già in Coppa Italia di Serie C si era preso la prima doppietta sempre dei giovani diavoli.

Osservato speciale della categoria, a Chiavari aveva faticato a rendersi pericoloso pur costruendosi qualche buona azione offensiva, contro un Entella che è tra le favorite per vincere la Serie C. Nella sfida contro il Carpi la storia si stava per ripetere, con Panelli incollato a lui per tutto l'incontro e i palloni giocabili oggettivamente pochi. Nel primo tempo il Milan Futuro ha sofferto, non ha praticamente concluso in porta.

Un grande centravanti però è colui che è capace di sfruttare al massimo ciò che gli capita ed è stato abilissimo a procurarsi il calcio di rigore, poi da lui stesso trasformato. Freddezza notevole per un ragazzo di 16 anni e mezzo, portiere spiazzato e primo storico punto per l'Under 23. Terzo gol stagionale per Camarda, considerando la doppietta di coppa al Novara, e secondo gol su rigore. Voto 6.5 per MilanNews.it e siamo convinti che il bello debba ancora venire.

Postilla: bellissima l'esultanza, l'abbraccio con un bambino posto dietro la porta è un vero inno al calcio pulito. Che sia il primo di una lunga serie di esultanze e di abbracci così.