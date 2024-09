Milan Futuro-Carpi 1-1, le pagelle dei rossoneri: Vos c'entra poco con la C. Camarda colpisce ancora

MILAN FUTURO - CARPI 1-1 - 17' Zagnoni, 68' Camarda rig.

Nava 6 - Può poco sul gol carpigiano.

Jimenez 6 - Si spinge spesso in avanti, rischia anche grosso ma ha il merito di dare una mano alla manovra offensiva. Nel primo tempo ha un'occasione sugli sviluppi di corner, ma manda alle stelle.

Minotti 6 - Arriva in ritardo su Zagnoni mentre il reparto è immobile nell'azione che porta alla rete del Carpi.

Bartesaghi 6 - Poteva essere meglio posizionato nell'azione del gol carpigiano, si riprende facendosi apprezzare sia in appoggio che nelle chiusure. Dall'84' Coubis sv.

Bozzolan 6 - Spinge meno di Jimenez, in compenso ha delle buone iniziative. Rischia poco dietro.

Zeroli 5.5 - Un lampo offensivo, ma per il resto è poco incisivo e ben contenuto dagli avversari.

Sandri 6 - Più nel gioco del compagno di reparto, soprattutto in fase di rottura. Dall'84' Longo sv.

Cuenca 5.5 - Dei giocatori offensivi è quello che prova a saltare l'uomo, non sempre riuscendoci ma creando comunque scompiglio. Mezzo voto in meno per la clamorosa palla gol sprecata all'ultimo secondo.

Hodzic 5 - Esordio col Milan Futuro non proprio indimenticabile per lo svedese. Pochi palloni toccati, rischia anche il cartellino. Dal 46' Vos 7 - Gran bell'impatto per l'olandese, che ha mostrato forza fisica, abilità in fase di rottura e anche iniziativa offensiva. Da una sua giocata si è sviluppata l'azione del rigore che ha portato all'1-1. La sensazione è che c'entri poco con la Serie C.

Traoré 5 - Un lancio da un'area all'altra e poco altro. Ci si aspetta di più dall'ivoriano che l'anno scorso ha assaggiato sia la Serie A che la cadetteria. Dal 46' Fall 6.5 - Meglio del suo predecessore, svaria sulle due fasce e dà l'impressione di essere sempre pericoloso. Su di lui un dubbio fallo in area di rigore.

Camarda 6.5 - Osservato speciale e così sarà per tutta la stagione. Pochi palloni giocabili, a sua discolpa e fa quel che può con quel che gli arriva ma il dato di fatto è che non riesce a tirare in porta. Poi tira fuori il coniglio dal cilindro: si procura il rigore e lo trasforma, diventando il primo marcatore della storia del Milan Futuro in Serie C. Dall'88' Malaspina sv.

Allenatore Daniele Bonera 6 - Primo tempo in cui il Milan si fa mettere sotto e non si rende praticamente mai pericoloso. Azzecca i cambi che gli svoltano la partita.