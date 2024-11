Le pagelle del Milan Futuro - Jimenez di altra categoria, Torriani si fa sorprendere sul 2-2

vedi letture

Torriani 5.5 - Il colmo per questo giovane portiere è quello di aver esordito prima in Champions League che in Serie C. Si guadagna gli applausi nel primo tempo per un'uscita provvidenziale che evita il peggio. Grosse colpe però sul gol del 2-2 dove si fa sorprendere sul primo palo. Ci mette una pezza nel recupero evitando una clamorosa sconfitta.

Magni 6 - Rieccolo in campo dopo la panchina di Pontedera. Lascia l'iniziativa offensiva a Jimenez, soffre sostanzialmente poco nella sua zona se non nel finale.

Zukic 6 - Quinta di fila da titolare per lo sloveno che in qualche modo regge l'urto degli attacchi aretini.

Bartesaghi 5.5 - Rovina il pomeriggio perdendo Tavernelli in occasione del gol del pari. Peccato perché aveva fatto in precedenza alcune buone chiusure. Si fa male e non riesce a chiudere il primo tempo. Dal 43' Paloschi 6 - Esordio tra i professionisti per il centrale 18enne, tirato su dalla Primavera. Bene fino ai minuti finali, graziato da Ogunseye nel finale.

Ballo-Touré 6 - Un'apparizione venti giorni fa col Legnago con tanto di espulsione. Poi il ritorno nell'oblio. Bonera lo ripesca nel pomeriggio, non incanta ma nel complesso tiene botta. Dal 76' 'Alessio sv.

Malaspina 6 - Scherma davanti alla difesa, pochi palloni sbagliati, la solita sicurezza del centrocampo.

Sandri 6.5 - Sempre nel vivo della manovra offensiva: suggerisce Longo in occasione del gol dell'1-0, colpisce la traversa nel finale del primo tempo.

Zeroli 5.5 - In ombra, si fa apprezzare per qualche buona chiusura e ripartenza. Un cartellino giallo rimediato. Dal 76' Hodzic sv.

Jimenez 7 - Dopo il gol di Pontedera si ripete. Quando prende palla, si accentra e punta la porta è quasi inarrestabile. Schierato alto a destra, fa la differenza però quando parte da più lontano. Il gol del 2-1 è un capolavoro, a ricordarci che lo spagnolo con questa categoria c'entra poco. Velocità e abilità nell'esecuzione notevoli. Sfiora il bis nella ripresa ma nel finale si fa ammonire: salterà la prossima partita.

Longo 6.5 - Meglio tardi che mai. L'attaccante classe 1992, arrivato per dare l'esperienza che serviva a questo gruppo di giovanotti si è finalmente sbloccato. Solite sponde spalle alla porta, sfiora anche il bis ma Trombini glielo nega con una grande parata.

Chaka Traoré 5.5 - Si ristabilisce dopo i problemi al ginocchio che gli hanno fatto saltare le ultime quattro partite, tuttavia fatica a rendersi pericoloso. Dal 76' Sia sv.

Allenatore Daniele Bonera 6 - Il suo Milan crea più della maggioranza delle partite fin qui giocate. Partita coraggiosa con un gruppo che però deve ancora imparare a gestire i momenti. I minuti finali sono vissuti in apnea.