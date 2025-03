Le pagelle di Milan Futuro-Perugia 0-0: buone indicazioni da Sia, bella intesa con Camarda

Le pagelle di Milan Futuro-Perugia 0-0, gara valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C, girone B:

RAVEYRE, 6: dalle sue parti il Perugia non arriva quasi. Nell'unica vera occasione in cui è coinvolto, rimane attento al cospetto di Kanoute che aveva tentato di sorprenderlo sul suo palo.

COUBIS, 6: difensivamente, come il resto del reparto, è concentrato e non sbaglia. La sua personalità, alcune volte si tramuta in eccesso di sicurezza che causano degli errori tecnici banali e talvolta rischiosi

CAMPORESE, 6.5: ottima partita difensiva, con Kanoute che non gli sfugge mai. L'unica volta che succede (in fuorigioco) è bravissimo a seguire l'azione e a salvare sulla linea dopo che l'attaccante avversario aveva saltato Raveyre

MINOTTI, 6: partita solida difensivamente, in cui non commette sbavature. Riesce a contenere insieme ai suoi due compagni le timide offensive della squadra umbra.

QUIRINI, 6.5: giocare a tutta fascia è il suo pane, e si vede. Spinge tanto, prendendosi spesso anche la responsabilità di far partire la manovra rossonera, specialmente nella prima frazione di gioco. Mette dentro tanti cross ma nessuno li sfrutta.

SANDRI, 5.5: da mezzala in questo centrocampo rinforzato non riesce a essere nel vivo del gioco. Si vede poco, quasi nascosto. Nel primo tempo spreca una bella occasione, calciando male.

dal 73' ALESI, 6: entra in campo come sempre con voglia di fare ma non riesce a incidere come avrebbe potuto e voluto.

MALASPINA, 6.5: in mezzo al campo fa un lavoro oscuro che oggi paga tanto, centralmente i rossoneri non soffrono mai. Rispetto a quanto visto ultimamente è anche molto più presente nel giropalla, a cui contribuisce con intelligenza e qualche buona intuizione.

BRANCA, 6: sempre nel vivo del gioco, l'impressione è che i rossoneri abbiano la direttiva di passare dai suoi piedi. Non è sempre preciso ma è molto propositivo, anche in sovrapposizione. Nella ripresa è molto meno incisivo

BOZZOLAN, 5.5: soffre gli spunti del Perugia soprattutto nel primo tempo, anche se è più presente in fase offensiva rispetto alle ultime uscite, arrivando spesso sul fondo. Nel secondo tempo perde un pallone sanguinoso che poteva costare carissimo.

SIA, 6.5: gioca quasi da seconda punta, tra le linee e la sua rapidità nello stretto ne beneficia. Nel primo tempo è decisamente il migliore in campo del Milan. Sempre in movimento, sempre frizzante e veloce nelle giocate. La gioia del gol gli è negata solamente da un salvataggio sulla linea di Dell'Orco. Indicazioni importanti.

dal 62' OMOREGBE, 5.5: il suo ingresso non è incisivo come si poteva aspettare Oddo. Non si vede quasi mai se non con una buona sponda sull'azione del gol mangiato da Magrassi.

CAMARDA, 6: una buona partita per il giovane attaccante rossonero che ha un'ottima intesa con Sia, fin dai tempi della Primavera. In campo si vede con delle buone combinazioni. Non ha grandi palloni giocabili in area ma manda in porta proprio Sia nel primo tempo e nella ripresa lavora due o tre palloni da centravanti vero.

dal 62' MAGRASSI, 5: ci mette un po' per entrare veramente in partita. Per farlo si muove tanto su tutto il fronte. Pesa tantissimo aver svirgolato sopra la traversa un pallone d'oro a quattro minuti dal novantesimo. Doveva segnare, da un attaccante della sua esperienza - in questo momento - ci si aspetta il gol.